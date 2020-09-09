تنشيط السياحة بالإسكندرية: انطلاق مهرجان الأفلام الفرانكفونية مايو المقبل

استقبل محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، أمس الثلاثاء بمكتبه قدرى الحجار نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية و مدير مهرجان الأفلام الفرانكفونية و محمد قناوى نائب رئيس تحرير اخبار اليوم والمدير التنفيذى للمهرجان و أحمد النجار نائب رئيس تحرير المصرى اليوم و امين عام المهرجان.

وتم خلال الإجتماع مناقشة الترتيبات المتعلقة بمهرجان الأفلام الفرانكفونية التى تستضيفه الإسكندرية شهر مايو من العام الجديد والتى سوف تشارك الهيئة فى تنظيمه.

وتعد هذة الدورة هى الاولى من المهرجان، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق للقائمين على المهرجان وفقا توجيهات اللواء محمد الشريف - محافظ الاسكندرية بدعم النشاط الثقافى و الفن الراقى الهادف.