حرص الفنان إسلام إبراهيم على زيارة مستشفى الثدي التابع للمعهد القومي للأورام 777، بمنطقة التجمع الأول، أمس، لدعم وتقديم المساندة لمحاربات السرطان.

وقام إسلام بجولة تفقدية داخل المستشفى بصحبة د. عماد شاش مدير المستشفى، معربا عن سعادته بوجود هذا الصرح الطبى القومى الكبير موجها الدعوة لكل محبى الخير لدعم المعهد القومي للاورام الذى يقدم خدمة العلاج مجانا لكل الاعمار فى جميع المحافظات، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع الطاقم الطبي للمستشفى وعدد من مكافحات سرطان الثدي.

يذكر أن الفنان إسلام إبراهيم شارك مؤخرا في بطولة مسلسل «بـ100 وش» والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي، بطولة الفنانين نيللي كريم آسر ياسين وعلا رشدي ومصطفى درويش وشريف دسوقي وسلوى محمد على، دنيا ماهر، ومن تأليف أحمد وائل وعمر الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.