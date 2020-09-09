بطولة العالم للتزلج الألبي قد تقام بحضور الجماهير في إيطاليا

أعلن منظمو بطولة العالم للتزلج الألبي المقررة في العام المقبل في كورتينا دامبيدزو في إيطاليا، أنهم يخططون لإقامة المنافسات بحضور عدد محدود من المشجعين.

وقال فاليريو جياكوبي الرئيس التنفيذي للجنة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء :"نعمل مع السلطات الصحية على التوصل إلى مفهوم آمن للسماح بحضور المتفرجين."

ولا يزال من الصعب التكهن بشأن عدد المشجعين الذي سيسمح بحضوره.

وقال جياكوبي "بعد أن كان من المتوقع حضور 120 ألف متفرج قبل أزمة جائحة كورونا، ندرس الآن إمكانية حضور ما بين 50 ألف و60 ألف مشجع، أي بمعدل حضور خمسة ألاف شخص في كل يوم."

وتقام البطولة في الفترة ما بين الثامن و21 شباط/فبراير 2021 في كورتينا دامبيدزو التي تشارك في استضافة منافسات أولمبياد 2026 الشتوي.

وتفتتح منافسات كأس العالم بالموسم الجديد في سولدن بالنمسا يومي 17 و18 تشرين أول/أكتوبر المقبل، بدون حضور جماهير.

وسوف يتواجد في موقع المنافسات المشاركون والمراقبون والمنظمون وممثلو وسائل الإعلام ومجموعة صغيرة من الضيوف.