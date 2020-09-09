أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، وإصابة وافدتين من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85146 حالة وظل عدد الوفيات عند 4634 شخصا دون تغيير.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الإصابتين الوافدتين من الخارج تم تسجيلهما في شنجهاي وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2597 حالة غادر منها 2432 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 12 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80 ألفا و347 شخصا، مشيرة إلى أن 6606 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 336 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي ما زالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 308 حالات منها 306 حالات وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4895 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 99 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 495 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4543 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 475 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.