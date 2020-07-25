روسيا وفنزويلا تعملان على سرعة إنتاج لقاح كورونا «سبوتنيكV»

قال السفير الروسي في كاراكاس، سيرجي ميليك باغداساروف، إن روسيا وفنزويلا تعملان بنشاط على القضايا التقنية للإطلاق المبكر لإنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V".

وشدد باغداساروف -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء- على أنه "فيما يتعلق بالمواعيد المحددة لبدء الإنتاج المشترك، فإن التنبؤات شيء غير مرغوب فيه"، مشيرا إلى أن الجانبين لديهما رغبة كبيرة في الحصول على نتائج ملموسة من التعاون الثنائي.

من جانبه، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الدفعة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، ستصل إلى بلاده خلال شهر سبتمبر الحالي.

وأضاف مادورو أنه ينوي مع إدارة اللجنة الوطنية للانتخابات بحث إمكانية تطعيم كل المرشحين باللقاح خلال الانتخابات المرتقبة لأعضاء الجمعية الوطنية وذلك من أجل إجراء السباق الانتخابي، الذي من المتوقع أن يشارك فيه 14.4 ألف شخص، بشكل هاديء.

وسبق أن أعلن صندوق الاستثمارات المباشر الروسي أنه تلقى طلبات من 20 دولة لإجراء اختبارات سريرية للقاح فيها، وفي أمريكا اللاتينية من المتوقع أن تجري التجارب كذلك في البرازيل والمكسيك.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" نسبة لاسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.