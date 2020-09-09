شبهات حول مقتل رجل كولومبي على يد الشرطة

ذكرت وسائل إعلام كولومبية، اليوم الأربعاء، أنه يشتبه في قيام ضابطي شرطة كولومبيين بالتسبب في وفاة رجل فيما يعتبر أنه حالة صارخة لانتهاكات الشرطة.



وأوقفت الشرطة مهندس الطيران والمحامي خافيير أوردونيز، 46 عاما، في غرب بوجوتا خلال الليل، وفقا لما ذكره برنامجا الأخبار نوتيسنترو 1 سي إم و نوتيسياس كاراكول.



ويُعتقد أن الضابطين كانا ينفذان الضوابط المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، واتهما أوردونيز وأصدقاءه بشرب الخمر في الشارع.



وأظهر مقطع فيديو صوّره أصدقاء أوردونيز رجال الشرطة وهم يطرحونه أرضا ويصعقوه بالصدمات الكهربائية بمسدس صاعق.



واقتيد بعد ذلك إلى السجن، حيث ضربه الضباط، بحسب شاهد، قال إن جسمه ظهرت عليه الكدمات، وأدت الإصابات إلى نقل أوردونيز إلى عيادة قريبة، حيث توفي.



وتعهد وزير الدفاع كارلوس هولمز تروخيو "بعدم التسامح" مع ضباط الشرطة الذين ينتهكون القانون. وأعلنت الشرطة فتح تحقيق وإيقاف المشتبه بهم عن العمل.