 فوتشي يقلل من امكانية التوصل للقاح مضاد لكورونا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية - بوابة الشروق
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فوتشي يقلل من امكانية التوصل للقاح مضاد لكورونا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أنتوني فاوتشي
أنتوني فاوتشي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 1:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 1:40 ص

 قال أنتوني فوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية اليوم الثلاثاء إنه "من غير المحتمل" أن يكون لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 )متاحا للجمهور بحلول 3 نوفمبر المقبل.

وقال خلال اجتماع للجنة ريسيرش أمريكا بانيل "الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها رؤية هذا السيناريو يتحقق هي أن يكون هناك الكثير من الإصابات في مواقع للتجارب السريرية حتى تحصل على نتائج فعالة في وقت أبكر مما كان متوقعا "، مضيفا "هذا ليس مستحيلا ، لكنه غير محتمل".

وتتعارض تعليقات فوتشي مع تفاؤل قادة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشأن الجدول الزمني لطرح لقاح . وأرسل مركز السيطرة على الأمراض خطابًا إلى قادة الولايات في أغسطس الماضي يطلب منهم الاستعداد لتوزيع "جرعات محدودة" من اللقاح في وقت مبكر من أول نوفمبر. وقال فوتشي مرارا وتكرارا إنه "متفائل بحذر" بأن لقاح الفيروس سيكون متاحًا بنهاية العام الحالي أو أوائل عام 2021.

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