الصحة الكويتية تدرس منع دخول وافدي الدول المحظورة عبر الترانزيت

كشف مصدر كويتي مطلع، أن وزارة الصحة الكويتية تدرس رفع توصية إلى مجلس الوزراء، بمنع دخول الوافدين من قائمة الـ32 دولة المحظورة عبر "الترانزيت".

وأوضح المصدر -في تصريح لجريدة (السياسة) الكويتية اليوم الأربعاء- أن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، تلقى تقريرا يؤكد إصابة البعض ممن دخلوا إلى الكويت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما يشكل عبئا على الخطوات الاحترازية الطبية التي تقوم بها الحكومة.

وأضاف المصدر أن وزير الصحة الكويتي، سيرفع التوصية إلى مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه المقبل، ضمن تقريره الأسبوعي عن الحالة الصحية في البلاد.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت في أول أغسطس الماضي، حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إشعار آخر، بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية؛ لمجابهة انتشار عدوى الفيروس المستجد؛ وذلك قبل أن يتم إضافة أفغانستان لاحقا.