بعد تقارير استبعاده – بيبك حكما لمباراة الحزم والوحدة بالدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الحزم والوحدة، والتي ستُقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الحزم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المحلي.

وقرر الاتحاد اسناد المباراة للكرواتي إيفان بيبك على الرغم من أن هناك اتجاه لاستبعاده من مباريات الدوري السعودي بسبب الاخطاء الفادحة التي ارتكبها في مباراة الاتحاد والنصر وفقا لما أشارت إليه صحيفة «المدينة» السعودية.

وقالت الصحيفة في تقريرها إيضا إن أغرب حالات الحكم الكرواتي، كانت منحه بطاقة صفراء لبوني لاعب الاتحاد، فضلا عن تجاهله منح بطاقة صفراء لبيتروس لاعب النصر في الكرة التي احتسبها ركلة جزاء لصالح الاتحاد.

وذكرت أن المشهد الأهم في أخطاء الحكم كان ظهوره في لقطة تلفزيونية بين شوطي المباراة وهو يتحدث مع المشرف على الكرة بنادي النصر، وهو يريه هاتفه المحمول، ولكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن هذه اللقطة تحتاج لأن تثبت لجنة الحكام صحتها.

ويعاون بييبك الثنائي غوران باتاكي وميلوفان ريستيش كحكام مساعدين، ومحمد البريدي كحكم رابع وفاسكو سانتوس كحكم فيديو وعادل شراحيلي كمساعد له.

وتعرض الحكم الكرواتي للكثير من الانتقادات من جماهير الأهلي بعد مباراة القمة، وتحديدا بسبب عدم احتسابه لركلة جزاء لوليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الشوط الثاني من المواجهة.