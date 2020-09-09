أرسلت السلطات اليونانية، 25 رجل إطفاء و10 آليات لإخلاء مخيم "موريا" للاجئين في جزيرة "ليسبوس" اليونانية الذي تعرض لعدة حرائق فجر اليوم الأربعاء.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم، عن رجال الإطفاء قولهم إن الحرائق اندلعت في محيط المخيم وفي داخله أيضا، موضحين أن مخيم (موريا) يعد الأكبر في اليونان حيث يوجد به ما يقرب من 12700 طالب لجوء أي أكثر من 4 أضعاف قدرته الاستيعابية.

وذكرت الشبكة أن معظم اللاجئين الموجودين بالمخيم فروا سيرا على الأقدام، كما حاول ما يقرب من 500 شخص الوصول لميناء "ميتيليني" إلا أن رجال الشرطة منعوهم من الدخول، بينما لجأ آخرون إلى التلال المحيطة بالمخيم.

من جانبها، رجحت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية أن تكون النيران اشتعلت إثر تمرد بعض اللاجئين بالمخيم على قرار عزلهم بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن السلطات اليونانية رصدت في الأسبوع الماضي، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مخيم "موريا" وفرضت عزلا على المخيم، وبعد اجراء ألفي فحص، تبينت إصابة 35 شخصا بالفيروس.

يشار إلى أن اليونان سجلت 289 وفاة بفيروس كورونا، ولم تتأثر بشدة مثل البلدان الأوروبية الأخرى ولم يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن في مخيمات المهاجرين.