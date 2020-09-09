السعودية تتوسع في خدمة عقود الزواج الإلكترونية

وجه الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل السعودي، بالتوسع في تقديم خدمة العقد الإلكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة، بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض والتي تم فيها نحو 7500 عقد زواج.



وقالت وزارة العدل، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن خدمة العقد الإلكتروني للزواج توفر الوقت والجهد على المستفيدين، عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة، وإلغاء مراجعة العديد من الجهات الحكومية.



وأوضحت الوزارة أن المستفيدين المقبلين على الزواج يمكنهم حجز موعد مع المأذون القريب من الموقع، حيث يتطلب قيام المستفيدين باستيفاء الطلب من خلال البوابة الإلكترونية للخدمة، ثم يُحددُ موعدٌ لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج، والتحقق أيضاً من البصمة إلكترونياً من خلال جهاز ذكي.



وأضافت أن الخدمة تهدف إلى توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وإجراءات عقد الزواج آليا من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان؛ الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم.