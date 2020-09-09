 مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية فوق البحر الأسود - بوابة الشروق
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مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية فوق البحر الأسود

مقاتلة روسية - ارشيفية
مقاتلة روسية - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 11:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 11:34 م
اعترضت مقاتلة روسية من طراز "سو-27"، اليوم الأربعاء، طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز "أر إس-135" فوق البحر الأسود.

وجاء في بيان مركز إدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، أن وسائل السيطرة على المجال الجوي فوق البحر الأسود رصدت هدفا طائرا يقترب من الحدود الروسية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان: "لتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، حلقت طائرة مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضها وإبعادها عن الحدود".

وأشار البيان إلى أن المقاتلة الروسية اقتربت من الهدف إلى مسافة آمنة للتعرف عليه وتبين أنه طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز "أر إس-135" تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

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