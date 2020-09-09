 الاستخبارات العراقية تعتقل «مفتي داعش» بمحافظة كركوك - بوابة الشروق
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الاستخبارات العراقية تعتقل «مفتي داعش» بمحافظة كركوك

علم العراق
علم العراق
بغداد - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 10:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 10:20 ص

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال مفتي ما يسمى بـ"ديوان القضاء والمظالم في تنظيم داعش" ضمن منطقة العباسي بكركوك.

وقالت الوكالة في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، "تمكنت وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، من اعتقال أحد الإرهابيين في حي الحرية بمحافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة 4 /إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن المعتقل "يعمل مفتي بما يسمى ديوان القضاء والمظالم بقاطع العباسي، كما عمل أيضا في مايسمى المفارز العسكرية وهو من عائلة داعشية أفرادها مطلوبين للقضاء وفق الإرهاب".

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