ما حقيقة مزاعم اضطهاد وتحرش بالهندوسيات في كيرالا الهندية؟

يتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في الهند، مقطع فيديو لرجل يهاجم امرأة هندوسية ويحاول التحرش بها، بينما تحاول امرأة أخرى إنقاذها، وسط انتشار مزاعم بأن مثل هذه الحوادث تحدث عادة في ولاية كيرالا منذ أن أصبح الهندوس أقلية هناك.

أحد المنشورات كُتب عليها تعليق يقول: "لماذا لا ترى العاصابات التي تذرف الدموع من أجل احترام النساء هذا المشهد في كيرالا، من يتهمون باغتصاب النساء في الجيش في كشمير، لماذا لا ينظرون إلى كيرالا، هذا الفيديو الذي يظهر التحرش بالنساء في كيرالا ليس مزيفا، هذا النوع من الحوادث يحدث كل يوم، والغرض الرئيس منها هو أقلية الهندوس".

كما أعاد غوراف بهاتيا، المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا، نشر الفيديو وناشد اللجنة الوطنية للمرأة للنظر في الأمر.

لكن موقع "The Logical Indian"، يقول إن المقطع لا يعبر عن الاضطهاد في حق الهندوس بزعم أنهم أقلية في ولاية كيرالا الهندية، حيث أظهر البحث عبر محرك جوجل تقارير إخبارية منذ عام 2017، والتي نقلت صورًا من الفيديو، ووفقًا لصحيفة تايمز أوف إنديا آنذاك، وقع الحادث في بلدة كانيجيري في منطقة براكاسام بولاية أندرا براديش في أغسطس 2017.

وفي الواقعة تعرضت طالبة جامعية تبلغ من العمر 19 عامًا لاعتداء جنسي على يد صديقها، في بلدة كانيجيري بمنطقة براكاسام في ولاية أندرا براديش وليس ولاية كيرالا، وانتشر الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي آنذاك.