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ارتفاع عدد الوظائف المتاحة في أمريكا إلى 6.618 مليون وظيفة

علم أمريكا
علم أمريكا
د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 9:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 9:18 م

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي بمقدار 617 ألف وظيفة إلى 6.618 مليون وظيفة مقابل 6 ملايين وظيفة في يونيو الماضي.

وبلغت نسبة الوظائف المتاحة خلال يوليو الماضي 4.5 في المئة من إجمالي عدد الوظائف في الولايات المتحدة، مقابل 2ر4 في المئة خلال يونيو الماضي.

في الوقت نفسه، تراجعت وتيرة التوظيف في يوليو الماضي إلى 4.1 في المئة من إجمالي الوظائف مقابل 5.1 في المئة خلال الشهر السابق.

في المقابل ترك 2.949 مليون عامل وظائفهم في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي بما يعادل 2.1 في المئة من إجمالي العاملين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.


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