الهند تقرر إعادة فتح المدارس للطلاب الأكبر سنا رغم القفزات في أعداد إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء، تسجيل نحو 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ورغم ذلك أعلنت الحكومة عزمها إعادة فتح المدارس للطلاب في الصفوف العليا، بعد أكثر من خمسة أشهر من الإغلاق.

وشهدت الهند، زيادات قياسية في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا مؤخرا، وأصبحت في المرتبة الثانية حول العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة.

وسجلت الهند 89 ألفا و706 إصابات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى أربعة ملايين و370 ألف حالة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 1115 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 73 ألفا و890 حالة.

وقد تعافى أكثر من 3. 77% من المصابين بالفيروس.

وأعلنت السلطات في وقت متأخر من يوم أمس إعادة فتح المدارس جزئيا اعتبارا من الحادي والعشرين من سبتمبر للطلاب من الصف التاسع إلى الثاني عشر.

وقالت وزارة الصحة إن القرار النهائي متروك للآباء الذين سيكونون مطالبين بتقديم إذن كتابي لأطفالهم للذهاب إلى المدرسة.

وسيظل التعليم عبر الإنترنت متاحا، إلا أنه لم تتضح بعد أي خطط دراسية للطلاب الأقل سنا.

ويأتي إصدار هذه التوجيهات في إطار المرحلة الرابعة لتخفيف قيود الإغلاق.

وكانت الهند فرضت إغلاقا صارما في 25 مارس، إلا أنها بدأت في رفع القيود منذ منتصف مايو، رغم ارتفاع أعداد الإصابات، وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جراء تداعيات الفيروس وسجل فقدان ملايين الوظائف.