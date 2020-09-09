الفلبين ترحل جندي أمريكي حصل على عفو بعد قتل امرأة متحولة جنسيا

أعلن مكتب الهجرة في مانيلا، اليوم الأربعاء، أن جندي مشاة البحرية الأمريكية الذي حصل على العفو في الآونة الأخيرة من جانب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بعد أن قتل امرأة فلبينية متحولة جنسيا، سوف يتم ترحيله من البلاد بمجرد إتمام إجراءات إطلاق سراحه من محبسه.

وذكر مفوض الهجرة جايمي مورينتي، أنه نسق بالفعل مع مكتب الإصلاحيات لتسليم جوزيف سكوت بيمبرتون لمكتب الهجرة بعد إطلاق سراحه.

وقال: "ننتظر تعليمات من وزير العدل ميناردو جيفارا للحصول على إرشادات حول كيفية تنفيذ أمر الترحيل بطريقة تتماشى مع القوانين المقررة في البلاد".

وكان حكم بالسجن 10 سنوات، قد صدر بحق بيمبرتون في عام 2015 بعد إدانته بقتل جينيفر لود، التي عُثر عليها مخنوقة في حمام داخل نزل في مدينة أولونجابو، على بعد 90 كيلومترا شمال مانيلا، في أكتوبر 2014.

وفي سبتمبر الجاري، أمرت القاضية رولين جينيز جابالدي بالإفراج المبكر عن بيمبرتون نظرا لحسن السلوك، على الرغم من أنه قضى خمس سنوات فقط من مدة سجنه في زنزانة احتجاز خاصة بمقر الجيش.

وطعنت عائلة لود ضد الأمر القضائي، وأعلنت وزارة العدل في البداية أنها ستطعن ​​في الحكم بالإفراج عن بيمبرتون بناء على حسن السلوك.

ولكن دوتيرتي منح يوم الاثنين عفوا مطلقا لبيمبرتون، مشيرا إلى أنه بناء على تقييمه، يحق لجندي مشاة البحرية الأمريكية الحصول على امتياز حسن السلوك حتى لو تم سجنه في زنزانة خاصة بدلا من السجن الوطني.