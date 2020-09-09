إزالة 3576 حالة ما بين تعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة ببنى سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تمت إزالة 3238 حالة تعدٍ بواقع: 2243 حالة على الأراضي الزراعية، و995 حالة على أراضي أملاك الدولة 917حالة تعدٍ بالبناء المخالف+ 78 حالة تعدٍ بزراعات غير جادة) في حين تم ضبط 338 حالة مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في 25 مارس2020 بحظر انتقال وتحرك المواطنين؛ لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وحتى أمس الثلاثاء 8 سبتمبر الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقريراليومي، الذي عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي، بشأن سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف والعشوائي، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازي في أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات "في المهد"، وفق برنامج زمني محدد.

كما يعد هذا في إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كل الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدي على أراضى أملاك الدولة.