الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس اللجنة الأولمبية باعتماد لائحة النظام الأساسي لاتحاد التنس

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، باعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للتنس.

وبحسب اللائحة، يختص الاتحاد بوضع السياسات العامة التي تحقق انتشار اللعبة في مصر والارتقاء بمستواها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحريم تعاطي المنشطات وإصدار التعليمات المشددة بهذا الخصوص وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في قواعد مكافحة المنشطات الصادرة من الاتحاد الدولي للتنس، مع مراعاة لوائح المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

كما يختص الاتحاد بتمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات أو الاجتماعات إذا ما أقيمت في مصر بعد موافقة اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المختصة، ويختص كذلك بتنظيم البطولات والمسابقات ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.