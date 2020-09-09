محافظ الغربية: تخفيض رسوم التصالح وصل إلى 50%

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة أعلنت تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء منذ عشرة أيام، بنحو 40% في كل المناطق.

وأضاف رحمي، في مداخلة هاتفية لجولة «أخبار الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن تخفيض رسوم التصالح وصلت إلى 50% في بعض المناطق، لافتًا إلى أن رد الفعل على هذه الإجراءات ظهر خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت المحافظة إقبالًا كبيرًا جدًا على المراكز التكنولوجية.

وأشار إلى الوصول إلى أكثر من 37 ألف طلب تصالح حتى الآن، بنسبة 25% من المخالفين بمحافظة الغربية، مناشدًا المواطنين بسرعة التقدم بالطلبات حفاظًا على عقاراتهم.

وأوضح صدور تعليمات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بقبول كل طلبات التصالح حتى لو كانت المستندات غير كاملة، مع إعطاء مهلة شهرين لاستكمالها، بشرط دفع الرسوم ومبلغ جدية التصالح.

وصرح بأن وحدات المتغيرات المكانية توضح بتصوير جوي أسبوعي المتغيرات من تعديات على أراض زراعية، مؤكدًا أنه يتم إزالة المخالفات في هذه الحالة في المهد.

وأكد محافظ الغربية، أنه لا يتم هدم أي عقار متواجد به سكان إلا إذا كان آيل للسقوط ويمثل خطرًا على حياة القاطنين فيه.