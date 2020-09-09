الكويت: 4 حالات وفاة و838 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 حالات وفاة، و838 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 552 حالة، والمصابين إلى 92 ألفا و82 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -في بيان صحفي- إن جميع الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا نتيجة لمخالطة حالات مصابة بالمرض، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 89 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 4652 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 657 ألفا و751 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة، و857 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 548 حالة، وعدد المصابين الى 92 ألفا و244 حالة.