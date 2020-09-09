العاصمة الإندونيسية تفرض الإغلاق مجددا بعد زيادة إصابات كورونا

قال حاكم جاكرتا، اليوم الأربعاء، إن العاصمة الإندونيسية تعتزم إعادة فرض القيود الاجتماعية واسعة النطاق؛ من أجل كبح جماح تفشي فيروس كورونا في ظل الارتفاع الكبير في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت جاكرتا رفعت القيود على السفر والقيود الاجتماعية في شهر يونيو الماضي، حينما بدأت إندونيسيا إعادة فتح الاقتصاد والحياة العامة تدريجيًا، وقد زاد عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ ذلك الحين.

وحذر حاكم منطقة العاصمة آنيس باسويدان من أن الأماكن المتاحة داخل وحدات العناية المركزة لعلاج مرضى "كوفيد-19"، المرض الذي يسببه كورونا، قد تصل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى بحلول منتصف الشهر الجاري حال استمرت الزيادة في عدد الإصابات.

وأضاف أنه ربما يتم إعادة فرض القيود على مراحل، مع بدء العمالة غير الضرورية العمل من المنزل بداية من يوم الاثنين المقبل، وأوضح أنهم يبحثون فرض حظر على دخول جاكرتا، والخروج منها.

وسجلت إندونيسيا ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 3307 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 203 آلاف و342 حالة.

ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في إندونيسيا إلى 8336، بعد زيادة بلغت 106 وفيات منذ أمس.

وسجلت جاكرتا 1004 حالات إصابة اليوم الأربعاء، ليصل الإجمالي في العاصمة إلى حوالي خمسين ألفًا.