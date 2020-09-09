أكاديمية البحث العلمي تنظم المؤتمر القومى 37 لعلم الراديو بالتعاون مع الجامعة الألمانية

انطلقت أمس فاعليات "المؤتمر القومى السابع والثلاثون لعلم الراديو" والذي نظمتة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ممثلة فى اللجنة الوطنية لعلم الراديو في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وستستمر فاعليات المؤتمر 3 أيام وذلك تحت رعاية الاتحاد الدولى لعلم الراديو URSI.

وسيتناول المؤتمر العديد والجديد من الموضوعات البازغة مثل العوازل والنانو فى الهوائيات والأجهزة البصرية والشبكات والاتصالات الآمنة والأجهزة الطبية والتصوير والتحليل الطيفي النووي ومعالجة الإشارات للاتصالات والهوائيات لأنظمة الاتصالات الحديثة.

وسيلقى فى هذا المؤتمر 39 ورقة بحثية تم قبولهم بعد ان تقدم 90 ورقة بحثية للاشتراك وسيتم إلقاء عدة محاضرات عامة، كما سيقدم جائزة مالية لأحسن بحث مقدم للمؤتمر من شباب الباحثين، وستنشر الأبحاث المقدمة للمؤتمر فى IEEE explorer.

وتم تخصيص جلسة لطلبة مشروعات التخرج لتهيئة بيئة مشجعة للابتكار، وتعزيز مشاركتهم فى اللقاءات العلمية.

افتتح المؤتمر الدكتورة جينا الفقي ، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية نيابة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأوضحت أن مؤتمر علوم الراديو من أكبر وأقدم وأهم المؤتمرات السنوية التي تنظمها الأكاديمية وهو مؤتمر دولى بإمتياز من حيث الجودة ‏العلمية ونسبة المشاركة ونسبة قبول الأبحاث، وتنتهج اللجنة الوطنية لعلم الراديو نهجاً فى التنقل بين جامعات مصر المختلفة الخاصة والعامة لتغطى تقريباً كل جامعات مصر وكل الجهات العلمية المصرية.

أكدت الفقي أن الأكاديمية ‏تدعم وتمول الأبحاث العلمية علي أساس تنافسي وفقا للتقيمات العلمية بغض النظر عن التصنيفات سواء ذلك ‏الدعم كان موجها للجامعات الحكومية أو غير الحكومية أو الجامعات الدولية علي أرض مصرية، مشددة على ‏أن الدولة لا تبخل علي دعم الأبحاث العلمية طالما كانت لها أهداف محدده ومخرجات واضحة.

كرم المؤتمر في الجلسة الإفتتاحية 3 من رواد ورموز علم الراديو هذا العام الذين بذلوا الجهد والعطاء فى سبيل تقدم العلم، حيث أن الانتشار الواسع للإلكترونيات في مجالات الحياة يحتم علينا أن نبذل أقصى ما في وسعنا في توطين هذه التكنولوجيا.