مسئول كوري جنوبي يغادر إلى واشنطن لبحث عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية

غادر نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونج-كون، إلى واشنطن اليوم الأربعاء؛ لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي حول الجهود المشتركة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وغيرها من قضايا التحالف الثنائي.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن تشوي من المقرر أن يلتقي مع نائب وزير الخارجية الأمريكية ستيفين بيجون غدا الخميس في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى معالجة مجموعة من القضايا العالقة، بما يشمل المفاوضات النووية المتوقفة مع كوريا الشمالية، ومحادثات تقاسم تكلفة الدفاع المتعثرة.

ونقلت عن تشوي قوله للصحفيين في المطار: "سندرس القضايا العالقة بين البلدين منذ الثلاث سنوات الماضية، وعملية إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، ونتبادل وجهات النظر حول كيفية تسوية هذه القضايا".

وأضاف أن "المحادثات تمثل فرصة مهمة لإدارة التحالف بثبات ومشاركة وجهات النظر".

ومن المتوقع أن تشمل محادثاتهما المجهودات الرامية إلى كسر الجمود في مفاوضات تقاسم تكلفة تمركز 28 ألفا و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، وتنسيق التعاون الاقتصادي بين الكوريتين وقضايا التحالف الأخرى.