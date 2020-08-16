يزداد وزن بعض النساء سريعًا، وقد تواجه بعضهن صعوبة في فقدانه على الرغم من ممارسة التمارين الرياضية والالتزام بالطعام الصحي في أغلب الوجبات، ويعتبر عدم التوازن الهرموني هو أحد أسباب هذه المشاكل التي تواجه المرأة، حيث إن الهرمونات لها تأثير كبير على الوزن.

وكشف موقع "ستايل كريز" الخاص بصحة المرأة، عن الهرمونات المسؤولة عن زيادة وزن المرأة إذا حدث لها اختلال في التوازن.

1. هرمونات الغدة الدرقية

الغدة الدرقية موجودة في قاعدة العنق، ومسؤولة عن إطلاق ثلاثة هرمونات "ثلاثي يودوثيرونين (T3)، هرمون الغدة الدرقية (T4)، والكالسيتونين) وهي هرمونات تلعب دورًا في تنظيم حرارة الجسم والتمثيل الغذائي وتنظيم الدهون والجلوكوز والاختلاف فيها يؤدي إلى ارتفاع كتلة الجسم وانخفاض مستوى الحرق، وبذلك يزيد الوزن بسبب تراكم الماء في الجسم والدهون.

2. هرمون اللبتين

يفرز هرمون اللبتين بشكل رئيسي بواسطة الخلايا الدهنية ويُنظم الطاقة والشهية ونسبة الطعام التي يرغب الجسم في الحصول عليها، وعند تناول الأطعمة سريعة التحضير والمشروبات الغازية أو السكريات فإنها تقاوم وظيفة الهرمون وبالتالي لا يحصل المخ على إشارة للتوقف عن الطعام وهذا يزيد من الوزن سريعًا.

3. الأنسولين

الأنسولين، هو هرمون تفرزه خلايا بيتا في البنكرياس ووظيفته هي تنظيم مستويات السكر في الدم، والاختلال فيه يؤدي إلى إقبال الإنسان على استهلاك السكريات بكثرة وبالتالي يزيد الوزن.

4. جريلين

جريلين هو هرمون منشط للجوع ما يعني أنه يحفز على تناول الطعام وتفرزه المعدة حينما تكون فارغة، وعندما تكون نسبته غير متوازنه فهذا يعطي إشارة للمخ بالجوع المتواصل وبالتالي زيادة في تناول الطعام دون الشعور بذلك وهذا يتسبب في زيادة الوزن سريعًا.

5. الاستروجين

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة هرمون الاستروجين إلى زيادة الوزن عند النساء لأنه يحفز الجسم على الاحتفاظ بالدهون.

6. الكورتيزول

الكورتيزول هو هرمون ستيرويد تفرزه الغدد الكظرية حينما يكون الإنسان متوترًا أو مكتئبًا أو عصبيًا أو غاضبًا، ويؤدي لاستهلاك الطعام وقلة النوم وزيادة إنتاج مستوى الكورتيزول ما يؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن.

7. التستوستيرون

هرمون التستوستيرون هو هرمون الذكورة ولكن يوجد نسبة قليلة منه عند النساء، ووظيفته هي المساعدة في حرق الدهون وتقوية العضلات والعظام ومقاومة الإنسولين وعندما تنخفض نسبته تتراكم الدهون في الجسم.

8. البروجسترون

يساعد هذا الهرمون الأنثوي في الحفاظ على وظائف الجسم وتحسين الصحة الإنجابية، ولكن عند انخفاضه لانقطاع الطمث أو لاستخدام حبوب منع الحمل أو للإجهاد الحاد فإنه يؤثر على كتلة الدهون ويساعد في تراكمها بمنطقة البطن.

9. الميلاتونين

الميلاتونين هو هرمون تفرزه الغدة الصنوبرية وينظم إيقاع الساعة البيولوجية وهو ما يعني نمط النوم واليقظة وعند اختلاله تتأثر مواعيد النوم ما يؤدي إلى الإجهاد وقلة النشاط وزيادة إفراز الكورتيزول (هرمون التوتر) وكل هذا يقلل من مستوى هرمون الأديبونيكتين الذي يحفز على تكسير الدهون ما يؤدي لزيادة الوزن.

10. القشرانيات السكرية

القشرانيات السكرية هي هرمونات تنظم الأنسولين وتوازن الأحماض الدهنية، وعدم التوازن فيها يؤدي إلى اختلال مستوى السكر في الدم والرغبة في تناول الأطعمة المحلاة والمشروبات الغازية وبالتالي السمنة.

كيفية فقدان الوزن الهرموني؟

يمكن اكتشاف زيادة الوزن الهرموني من خلال عدة علامات تكون عبارة عن مؤشر تحذيري، وهي: زيادة وزن الجسم وارتفاع مستوى القلق وسمنة الوجه وجفاف الجلد وعسر الهضم وتغير في الشهية وخمول وتعب، إضافة إلى صعوبة في النوم وصداع في الرأس وكآبة.

وعن طريق عدة قواعد تستطيع المرأة إعادة التوازن الهرموني في جسمها للحفاظ عليه، وهذه القواعد هي:

- تجنب تناول الأطعمة المصنعة، والوجبات في وقت متأخر من الليل حتى لو كانت خفيفة، والمشروبات الغازية والمحلاة صناعيًا.

- النوم بشكل جيد يوميًا لأن فترات النوم القصير تزيد من هرمون الجريلين وتقلل من هرمون اللبتين في الجسم ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

- الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال تناول الخضروات والمشروبات وأهمها الماء.

- تناول طبق يوميًا أو أكثر من الخضروات الطازجة والفواكه.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- تخصيص ساعة كل يوم لممارسة التنفس العميق واليوجا والتأمل لتقليل التوتر.