توقعات بارتفاع الطلب على قطاع طيران رجال الأعمال والخاص بسبب كورونا

قال علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ميبا"، إن تداعيات جائحة كورونا ستزيد الحاجة إلى ترسيخ التباعد الاجتماعي عند السفر الجوي، الأمر الذي سيسهم في زيادة الطلب على الرحلات الجوية الخاصة ونمو في قطاع طيران رجال الأعمال.

وأشار إلى وجود العديد من الفرص المستقبلية لتطوير قطاع طيران رجال الأعمال على الصعيد العالمي عموما ومنطقة الشرق الأوسط خصوصا، داعيًا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنواع الطائرات التي ستقوم الشركات بالاستثمار فيها، حيث من المرجح أن تغدو مباني المطارات الأصغر حجما إلى جانب عدد أقل لطاقم الطائرة، الحل الأمثل للتعامل مع جائحة كوفيد-19 بشكل أكثر فاعلية، متوقعا أن يشهد زيادة في الطلب على الرحلات الجوية الخاصة.

وأوضح أن العام 2020 كان عاما صعبا لطيران رجال الأعمال بشكل عام، حيث واجهت العديد من الشركات تحديات كبيرة، كادت أن تودي بعدد منها لتصفية أعمالها، مشيرا إلى صعوبة تنبؤ مستقبل القطاع بشكل صحيح حتى نهاية هذا العام، نظرا لاعتماده على قرارات الحكومات في مختلف البلدان والتغيرات في العمليات والإجراءات.

وتوقع النقبي معدلات تعافي بطيئة للقطاع خلال العام الجاري، آملا أن تنتهي هذه الأزمة العالمية قبل نهاية عام 2020، كما توقع أن يسجل قطاع طيران رجال الأعمال نموا خلال العام 2021.

ومن المقرر عقد معرض "ميبا" لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص الذي سيقام خلال الفترة من 8 - 10 ديسمبر 2020 في دبي، والذي سيتيح للمؤسسات فرصة لقاء نخبة عالمية من مصنعي طائرات رجال الأعمال والطيران الخاص، وشركات هندسة وإلكترونيات الطيران، ومراكز إنجاز الطائرات، وشركات الإيجار، وبائعي الطائرات، الذين سيعرضون أحدث منتجاتهم وخدماتهم.