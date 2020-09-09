استطلاع رأي: بايدن يتقدم بفارق كبير على ترامب لدى الناخبين الأمريكيين ذوى الأصل اللاتينى

أظهر استطلاع للرأي أن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن يتقدم بفارق كبير على خصمه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في نوايا التصويت للناخبين المنحدرين من أميركا اللاتينية في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر في الولايات المتحدة.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته منظمة "ناليو" ومعهد الاستطلاعات "لاتينو ديسيجنز" أن 65 % من هؤلاء الناخبين ينوون التصويت لمصلحة نائب الرئيس السابق باراك أوباما مقابل 24 بالمئة % لترامب.

وأبرز القضايا التي تشغل الأمريكيين الناطقين بالاسبانية وباء كورونا والأزمة الاقتصادية الناجمة عنه، وحركة الاحتجاج التاريخية ضد العنصرية، أي المواضيع التي تهيمن أساسا على الحملة الانتخابية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال 52 % من الذي استطلعت آراءهم إنهم يرفضون بشدة طريقة إدارة الرئيس الجمهوري لأزمة الوباء.

وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 190 ألفا، بينما بلغ عدد الإصابات التي تم تشخيصها أكثر من 6,3 ملايين منذ بداية الأزمة الصحية.

ويرى الناخبون الذين شملهم الاستطلاع أنه على الرئيس المنتخب في نوفمبر التركيز أولا على إدارة الوباء (47%) ، ثم خفض كلفة الرعاية الصحية (31 %).

وكشف هذا الاستطلاع أيضا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تثير اهتمام الناخبين المنحدرين من أمريكا اللاتينية أكثر من تلك التي جرت في 2016.

وقال 62 % منهم إنهم يهتمون بانتخابات هذا العام أكثر من اهتمامهم بالاقتراع الذي جرى في 2016.

وقال 78 % من الذين استطلعت آراؤهم أنهم سيتوجهون بشكل "شبه مؤكد" إلى صناديق الاقتراع، لكنهم يفضلون التصويت بالمراسلة (55 %) بدلا من الحضور شخصيا (45 %).

ويرى 55 % من هؤلاء الناخبين أن جو بايدن والديموقراطيين يقومون "بعمل جيد" في التعامل مع قضايا المجتمع اللاتيني، بينما يعتبر 45 % منهم أن دونالد ترامب والجمهوريين "معادون" لمجتمعهم.

واتسمت الولاية الرئاسية لترامب بتشديد السياسة الأمريكية لمكافحة الهجرة، ومشروع إقامة جدار على الحدود مع المكسيك والعديد من الإجراءات التي تستهدف المهاجرين المكسيكيين الذين وصفهم خلال حملته في 2016 بأنهم "مرتبكو جرائم اغتصاب" و"مجرمون ".

ويشكل المنحدرون من أمريكا اللاتينية أكبر أقلية في الولايات المتحدة تضم ستين مليون شخص يشكلون أكثر من 18 % من إجمالي سكان البلاد.

وذكر مركز بيو للأبحاث أن 32 مليون ناخب من أصول أمريكية لاتينية يمكن أن يصوتوا في انتخابات نوفمبر.

وأجري الاستطلاع بين الأول والسادس من سبتمبر وشمل عينة من 400 شخص مسجلين على لوائح الناخبين، بهامش خطأ يبلغ 4,9 %.