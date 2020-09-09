خالد عبدالغفار: يجب أن يدرك الشعب أننا ندير أزمة كورونا بشكل علمي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة اعتمدت في حساب معدلات كورونا على علوم البيانات، مشيرًا إلى ضرورة إدراك الشعب المصري أن الأزمة تُدار بشكل علمي.

وأضاف «عبدالغفار» أثناء لقاء ببرنامج «من مصر» المُذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن وزارة الصحة معنية بتوفير الخدمات الصحية في المقدمة، ووزارة التعليم العالي بالمستشفيات الجامعية كخط دفاع خلفي، متابعًا: «الدولة ماتهزتش»، بحسب تعبيره.

وأكد أن الغرض من الاعتماد على علوم البيانات هو أن صانع القرار يرغب في معرفة إلى أين تذهب الدولة، مضيفًا: «حدث ما توقعناه منذ البداية».

وأوضح أن الأرقام بحد ذاتها لا تدعو للخوف، لأن الأهم هو قدرة المنظومة الصحية للدولة على الاستيعاب، مشيرًا إلى التعامل مع بعض العلماء المصريين بالولايات المتحدة خلال هذه الأزمة، لطمأنة المصريين.