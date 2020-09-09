السياحة تبلغ غرفة السلع السياحية بالإعفاء من الضرائب العقارية

أرسلت وزارة السياحة قرارا إلى غرفة محال السلع السياحية، لإبلاغ الغرفة بقرار إعفاء البازارات السياحية من الضريبة العقارية حتى نهاية العام، فى اطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل القطاع السياحى.

وأوضحت الغرفة أن قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2020، الخاص بالإعفاء من الضريبة العقارية، الذى يتضمن فى مادته الأولى أن تعفى من الضريبة على العقارات المستخدمة فعليا، فى الأنشطة الخدمية والإنتاجية، فى المجالات السياحية والفندقية والمتعلقة بالطيران فى الفترة من إبريل الماضى حتى نهاية ديسمبر.

وكان اتحاد الغرف السياحية أبلغ القطاع السياحى الخاص بموافقة وزارة التضامن الاجتماعى بتجديد مد تأجيل سداد المستحقات، لقطاع السياحة والمنشآت الفندقية حتى 30 سبتمبر 2020.

وطالبت الغرفة أعضائها بناء على قرارات اتحاد الغرف السياحية بالتقدم بطلب رسمى حتى يتثنى لها الاستفادة من الإعفاء، بعد مخاطبة وزير السياحة والأثار.

وهذه الموافقة تأتى بناء على طلب تقدم به الاتحاد لتأجيل كافة المستحقات التأمينية بدون حساب مبالغ إضافية فى الفترة من أبريل وحتى سبتمبر، وكذلك الموافقة على السماح بتقسيط سداد المستحقات بعد انتهاء المهلة الممنوحة على 6 أشهر بداية من أكتوبر المقبل.