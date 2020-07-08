بومبيو يدين محاولة السلطات البيلاروسية لنفي معارضين ويهددها بعقوبات

زعيمة للمعارضة تمزق جواز سفرها على الحدود لمنع ترحيلها

أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، محاولة السلطات البيلاروسية ترحيل قياديين من المعارضة إلى خارج البلاد، محذراً من أنه قد يفرض عقوبات جديدة على مينسك.

وقال بومبيو إنه يشعر "بقلق بالغ إزاء المعلومات الواردة بشأن خطف ومحاولة ترحيل قادة من المعارضة في بيلاروس بالقوة" إلى خارج البلاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ولفت بومبيو إلى حالة ماريا كوليسنيكوفا التي اعتقلتها السلطات في بيلاروس ليل الإثنين-الثلاثاء بعد رفضها مغادرة البلاد وتمزيقها جواز سفرها منعاً لترحيلها إلى أوكرانيا المجاورة، بحسب مقربين منها، في رواية نفاها الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، مؤكداً أنّ المعارضة البارزة اعتقلت أثناء محاولتها الفرار من البلاد.

وقال بومبيو "نذكر السلطات البيلاروسية بأنها مسؤولة عن ضمان سلامة كوليسنيكوفا وجميع المحتجزين ظلماً"، مضيفاً أنّ "الولايات المتحدة، وبالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، تدرس فرض عقوبات إضافية محدّدة الأهداف لتعزيز مساءلة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والقمع في بيلاروسيا".

وكوليسنيكوفا هي واحدة من ثلاثة وجوه نسائية معارضة برزن خلال حملة الانتخابات الرئاسية، وهي الوحيدة التي ما زالت في بيلاروس، في حين أنّ المعارضتين الأخريين وهما المرشّحة الرئاسية سفيتلانا تيخانوفسكايا وفيرونيكا تسيبكالو غادرتا البلاد إلى المنفى طوعاً.

وكان رجال ملثمون أرغموها على الصعود في شاحنة صغيرة الإثنين الماضي، في العاصمة مينسك.

وقال زميلها أنتون رودننكوف في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إنها "أجبرت على الصعود إلى مقعد الشاحنة الخلفي وإنها صرخت قائلة إنها لن تذهب إلى أي مكان"، مضيفاً أنه وزميله اختطفا وتم استجوابهما بينما كانا مقيدين ومعصوبي الأعين.

ووبعد قبولهما عرضاً بمغادرة بيلاروسيا مع ماريا كولسنيكوفا، وعند وصول السيارة إلى الحدود رفضت الأخيرة العبور.

وكانت المصادر الرسمية زعمت صباح الثلاثاء، أن كولسنيكوفا اعتقلت خلال محاولة العبور إلى أوكرانيا.

في غضون ذلك، أصر الرئيس لوكاشينكو في مقابلة، الثلاثاء، على عدم التنحي عن السلطة.

ومنذ شهر تشهد مينسك مظاهرات أسبوعية في كل يوم أحد، يشارك فيها أكثر من 100 ألف شخص احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، يحكم البلاد منذ عام 1994، وأعلن رسمياً فوزه بنسبة 80% من الأصوات أمام منافسته تيخانوفسكايا، في أغسطس الماضي.