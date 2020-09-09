ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الدفاع الياباني أمن الملاحة البحرية

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بحث ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع الياباني تارو كونو "الجهود المبذولة لأمن الملاحة البحرية".

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية"واس" "إن ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الياباني تارو كونو استعرضا خلاله آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين المملكة واليابان".

كما بحث الجانبان السعودي والياباني خلال الاتصال قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.