 ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الدفاع الياباني أمن الملاحة البحرية - بوابة الشروق
الأربعاء 9 سبتمبر 2020 2:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الدفاع الياباني أمن الملاحة البحرية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 1:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 1:55 ص

بحث ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع الياباني تارو كونو "الجهود المبذولة لأمن الملاحة البحرية".

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية"واس" "إن ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الياباني تارو كونو استعرضا خلاله آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين المملكة واليابان".
كما بحث الجانبان السعودي والياباني خلال الاتصال قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك