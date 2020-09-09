الصحة البرازيلية تسجل 14 ألفا و279 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 14 ألفا و279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في جميع أنحاء البلاد إلى 4 ملايين و162 ألفا و37 حالة.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن السلطات سجلت أيضا 504 حالات وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الوفيات في البرازيل إلى 127 ألفا و464 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.