 باكستان تدين بشدة الهجوم الذي استهدف موكب نائب رئيس أفغانستان - بوابة الشروق
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باكستان تدين بشدة الهجوم الذي استهدف موكب نائب رئيس أفغانستان

إسلام آباد - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 10:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 10:05 ص

أدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني بوسط كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري -في تغريدة نقلتها قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأربعاء- "إنه من دواعي الارتياح أن نائب الرئيس الأول لم يصب بأذى خلال الحادث المأساوي"، وأضاف: "نتقدم بخالص التعازي للأسر المنكوبة ونأمل الشفاء العاجل للجرحى".

وكان انفجار قد هز وسط كابول صباح اليوم وتسبب في مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين، إلا أن النائب الأول للرئيس الأفغاني لم يصب بأذى في هذا التفجير الذي أعلنت حركة طالبان أنها غير مسئولة عنه.

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