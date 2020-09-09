 البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نائب الرئيس الأفغاني - بوابة الشروق
الأربعاء 9 سبتمبر 2020 9:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نائب الرئيس الأفغاني

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 8:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 8:57 م

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نائب الرئيس الأفغاني، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان الإسلامية فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب في أراضيها.

وأعربت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مشددة على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء على الإرهاب وردع كل من يدعمه أو يموله.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك