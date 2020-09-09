تراجع أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ 3 شهور

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تراجعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتصل إلى أقل مستوياتها منذ حوالي 3 أشهر مع تجدد المخاوف بشأن آفاق الطلب العالمي على الطاقة.

جاء تراجع أسعار النفط على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى والزيادة الحادة في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في أجزاء عديدة من أوروبا.

وتراجع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 01ر3 دولار أي بنسبة 6ر7 في المئة إلى 76ر36 دولار للبرميل بعد أن كان قد تراجع إلى 13ر36 دولار للبرميل خلال التعاملات.

وتراجع خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 25ر2 دولار أي بنسبة 5ر5 في المئة إلى 76ر39 دولار للبرميل.

كانت المخاوف من زيادة المعروض في أسواق النفط بعد تخفيف تجمع أوبك بلس للقيود على مستويات إنتاج الخام بالإضافة إلى المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قد ألقت بظلالها على أسواق النفط الخام في العالم.

في الوقت نفسه واصل الدولار ارتفاعه أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم حيث ارتفع مؤشر قيمة الدولار في صباح اليوم إلى 48ر93 نقطة. ورغم تقلص مكاسبه بعد ذلك فإنه ظل أعلى من مستواه في ختام تعاملات أمس بنسبة 7ر0 في المئة.