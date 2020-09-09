كوريا الجنوبية: لن نمدد التباعد الاجتماعي في حال استمرار اتجاه تنازلي في إصابات كورونا

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها لن تمدد ما يسمى بالمستوى 2.5 من التباعد الاجتماعي المكون من 3 مستويات، في سول وضواحيها في حال استمرار اتجاه تنازلي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الحكومة -فى بيان لها وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية- أنها ستقرر ما إذا كانت ستمدد المستوى 2.5 من التباعد الاجتماعي في منطقة العاصمة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، حيث من المقرر أن ينتهي تطبيق المستوى 2.5 في يوم 13 سبتمبر الجاري، وفقا لوكالة.

وأوضح المسؤول الصحي البارز "سون يونج-ريه"، في موجز صحفي عقده اليوم، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تظهر علامات على الاستقرار أمام 5 أيام من انتهاء المستوى 2.5، حيث ظل العدد أقل من 200 إصابة لليوم السابع على التوالي.

وأفاد بأن السلطات الصحية ستتمكن من السيطرة بوضوح على الوضع المتعلق بفيروس كورونا، إذا كثف الشعب جهوده للالتزام بالمستوى 2.5 حتى نهاية عطلة الأسبوع القادم، وهو لن يتطلب تمديد المستوى 2.5 إضافيا.

ولكنه دعا الشعب إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، في إشارة إلى تدفق الناس إلى الحدائق وضفاف النهر في منطقة العاصمة نتيجة فرض قيود العمل على المرافق متعددة الاستخدامات والمطاعم والمقاهي.

وطبقت الحكومة المستوى الثاني من التباعد الاجتماعي في منطقة العاصمة في منتصف أغسطس الماضي، ورفعته إلى المستوى 2.5 في أواخر نفس الشهر نتيجة استمرار ارتفاع عدد الإصابات لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ويسمح بموجب المستوى 2.5 من التباعد الاجتماعي للمطاعم وأماكن تناول الطعام الصغيرة بالعمل حتى التاسعة مساء، ومن التاسعة حتى الخامسة صباح اليوم التالي يسمح لها بتقديم خدمتي التوصيل والتسليم وحسب.

وبالنسبة لسلسلة مقاهي ومخابز العلامات التجارية ومتاجر المثلجات فيسمح فقط بخدمتي التوصيل والتسليم بغض النظر عن الوقت.

وشهدت البلاد اتجاها تنازليا في عدد الإصابات اليومي حيث أُعلن اليوم عن 156 إصابة جديدة بعد أن وصل العدد إلى ذروته (441 إصابة) في يوم 27 أغسطس.