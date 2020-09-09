 اللجنة الوزارية العربية الرباعية تناقش سبل التصدي للتدخلات الإيرانية - بوابة الشروق
الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

اللجنة الوزارية العربية الرباعية تناقش سبل التصدي للتدخلات الإيرانية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 11:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 11:13 ص

بدأت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، اجتماعا لها افتراضيا عن بعد، على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش ومشاركة وزراء خارجية كل من: مصر والسعودية والبحرين، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتناقش اللجنة تقريرا أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية في ضوء مشاوراتها مع رئاسة اللجنة (الإمارات) حول تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة عمل اللجنة التي وضعتها في اجتماعات سابقة للتصدي لهذه التدخلات سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وأمنيا.

وسترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع قرار إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته (154) لاعتماده في وقت لاحق اليوم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك