مورينيو يتهكم على السيتي: لن نتعاقد مع ميسي لاحترامنا قانون اللعب المالي النظيف

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، عن احتمالية تعاقد توتنهام مع ليونيل ميسي قائد برشلونة في حال مغادرته للفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع «جول» عند سؤاله عن ما إذا كان يود التعاقد مع ميسي: "نحن نحترم قانون اللعب المالي النظيف في توتنهام"

وأضاف: "يمكنه فقط الذهاب إلى فريق لا يحترم اللعب المالي النظيف، لذا فهو ليس توتنهام بالتأكيد". في إشارة إلى مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي كان أحد أبرز الفرق المهتمة بالتعاقد مع ميسي بعدما أعلن الأخير رغبته في الرحيل عن برشلونة، قبل أن يقرر بقائه في نهاية المطاف لعدم رغبته في وجود نزاع في المحاكم بينه وبين النادي الكتالوني.

السيتي أيضا تم إيقافه من المسابقات الأوربية من قبل الاتحاد الأوروبي لمدة موسمين في بداية العام بسبب انتهاك قانون اللعب المالي النظيف، لكن محكمة التحكيم الرياضية رفعت تلك العقوبة بعد استئناف السيتي في يونيو الماضي.

رغم براءة السيتي إلا أن عددًا كبيرًا من أندية الدوري الإنجليزي كانوا غاضبين من القرار وأبرزهم مورينيو الذي صرح عقب رفع العقوبة: "إنه قرار مشين لأنه إذا لم يكن سيتي مذنبًا، فلن تتم معاقبته بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني".

وأضاف: "إذا لم تكن مذنباً فلا يجب أن تدفع غرامة، إذا كانوا مذنبين، فإن القرار يعد أيضًا وصمة عار ويجب منعك من المنافسة".