قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن أسعار الغرف الفندقية الآن متدنية جدا على مستوى العالم بصفة عامة، وفي فنادق القاهرة على وجه الخصوص.

وأوضح فاروق أنه على سبيل المثال فإن فندق فيرمونت تصل فيه سعر الليلة إلى 70 دولارا، بينما كانت تباع بـ290 دولارا، ويصل سعر الليلة في فندق كونرد إلى 57 دولارا، بعد أن كانت تباع بـ200 دولار، متوقعا أن تشهد هذه الأسعار تحسنا مع بداية تشغيل رحلات السياحة الثقافية بحلول الشهر المقبل، ومع بدء توافد رحلات من أسبانيا وأمريكا اللاتينية.

ولفت إلى أن فنادق شرم الشيخ والغردقة ستواجه تراجع كبير في الإسعافات مع بداية أكتوبر وعودة الموسم الدراسي، حيث ستفقد جزء كبير من السياحة المحلية.

وأردف رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، أن فنادق الخمس نجوم في مدن الغردقة وشرم الشيخ تصل إلى ألفي جنيه على الأكثر في الليلة، بعد أن كانت تصل إلى 5 آلاف، مشيرا إلى أن زبائن هذه الفنادق من المصريين أو جنسيات من ليبيا أو العراق، حيث لا تستطيع هذه الفنادق تحمل تكلفة إقامة السياحة الأوكرانية، أو الوافدة من بيلا روسيا، حيث تصل تكلفة الفرد إلى 250 يورو شاملة الإقامة الكاملة لمدة أسبوع بتذكرة الطيران.