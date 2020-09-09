صحة مطروح: توزيع كمامات طبية لجميع الناخبين أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة مطروح، إنه يتم توزيع كمامات طبية على الناخبين المترددين على لجان الاقتراع في انتخابات مجلس الشوري، مع قياس لدرجة الحرارة، وتعيين ممرض في الجميع اللجان للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد وكيل وزارة صحة مطروح، أنه تم توزيع 109 سيارات إسعاف لتغطية جميع المقرات الانتخابية في مراكز المحافظة الثمانية؛ لمواجهة أية طوارئ محتملة، والتعامل مع أي حالة تظهر عليها اعراض الإصابة بفيروس كورونا، خلال العملية الانتخابية، بالإضافة إلي تجهيز الكراسي المتحركة لنقل كبار السن والمرضي.

يذكر أن عدد 138 مركزًا انتخابيًا و142 لجنة فرعية، انتظموا في استقبال الناخبين في اليوم الثاني بجولة الإعادة ما بين مرشح حزب النور صابر رفاد، وحزب مستقبل وطن رزق علواني علي المقعد الفردي.