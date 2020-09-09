عباس: مناسيب النيل بدأت فى الانخفاض والأمطار الغزيرة على الهضبة الإثيوبية وراء الفيضان.. والسدود السودانية تعمل جميعها بصورة ممتازة

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أمس، أن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 103 قتلى و50 جريحا علاوة على انهيار أكثر من 27 ألف منزل بشكل كلى وأكثر من 42 ألف منزل بشكل جزئى، مشيرة إلى أن معظم الأضرار تركزت فى ولايات القضارف والخرطوم وشمال كردفان ونهر النيل وجنوب كردفان والنيل الأبيض وشمال دارفور.

قال وزير الرى والموارد المائية السودانى، ياسر عباس: إن مناسيب النيل بدأت فى الانخفاض تدريجيا، لافتا إلى أن الأمطار الغزيرة على الهضبة الإثيوبية هى السبب الأساسى فى الفيضان، الذى تشهده البلاد، وليس سد النهضة أو السد العالى، كما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعى.

وأشار عباس، فى مؤتمر صحفى مشترك مع مدير الادارة العامة للدفاع المدنى أحمد عمر سعيد، أمس الأول، إلى وجود فيضانات أخرى فى بعض الأودية نتيجة للأمطار المحلية، مثل دار فور وكردفان وطوكر، مضيفا أن كسر حدة الفيضان بواسطة سدى الروصيرص ومروى كان له أثر كبير فى تخفيض حجم الكارثة.

ونفى عباس ما تردد عن وجود شقوق فى خزان جبل أولياء، مؤكدا أن السدود السودانية تعمل جميعها بصورة ممتازة ويديرها أشخاص مؤهلون، وأن الحديث عن وجود شقوق فى خزان ذى غرض.

ونوه إلى أن منسوب نهر النيل فى الخرطوم بلغ هذا العام مستوى 17.67 متر، وهو أعلى منسوب يسجل منذ تشغيل محطة القياس فى العاصمة عام 1912، وهو ما عزاه إلى التمدد العمرانى داخل حرم النيل، حيث ضاق المجرى فارتفع مستوى المياه.

وأوضح أن كمية المياه فى نهر النيل هذا العام ليست أكثر غزارة من عام 1988، الذى بلغ حينها 17 مترا، مضيفا أن فيضان النيل خلال الفترة من 1 حتى 31 أغسطس كان يشبه فيضان عام 1988، لكن بعدها فاق هذا المستوى، وأنه لولا تخزين المياه الزائدة فى الأسبوعين الأخيرين فى سد الروصيرص لكان الأمر كارثيا.

وأشار إلى أن سد الروصيرص كسر حدة الفيضان من 900 مليون متر مكعب فى اليوم إلى نحو 600 ــ 650 مليون متر مكعب.

من جانبه، طالب أحمد عمر سعيد، مدير الإدارة العامة للدفاع المدنى بالسودان، بضروة اتخاذ خطوات عملية ووضع معالجات جذرية وسن تشريعات تمنع السكن فى مجارى الأنهار والأودية ومراجعة عملية التخطيط وترحيل المواطنين القاطنين فى المناطق التى وصلت إليها مياه الفيضان إلى مناطق آمنة، مشيرا فى هذا الخصوص إلى قرارات سابقة بترحيل منطقة طوكر و43 قرية أخرى لمناطق آمنة تعثرت بسبب ارتباط المواطن بهذه المناطق مما أدى إلى تكرار نتائج الكارثة.

وحول ما تم اتخاذه لإنقاذ الآثار فى منطقة البجراوية، أكد إيفاد فرق إلى المنطقة تعمل بكفاءة عالية ومازالت متواجدة لمنع وصول الفيضانات إلى الآثار، وعن التحوطات لمنع وصول مياه الفيضان إلى جزيرة توتى موضحا أنه تم مدها بمليون جوال ما يعادل 60% من الجهود التى تم بذلها من قبل الدفاع المدنى.