روسيا تسجل 5218 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا 5 آلاف و218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليون و41 ألفا و7 إصابات.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في البلاد اليوم الأربعاء -في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- بأن العاصمة الروسية موسكو كان لها النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث سجلت 642 إصابة ثم منطقة بطرسبورج بعدد 218 حالة.

وأوضح البيان أن 6409 أشخاص غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي المتعافين إلى 856 ألفا و458 شخصا، مشيرا إلى تسجيل 142 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و135 شخصا.