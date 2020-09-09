«حنة ورد» يمثل مصر في مسابقة مهرجان لندن السينمائي أكتوبر المقبل

أعلن المخرج مراد مصطفى، أن فيلمه "حنة ورد" سيمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان (لندن السينمائي الدولي - BFI London Film Festival ) في دورته الـ ٦٤ التي تقام في الفترة من ٧ الي ١٨ أكتوبر المقبل، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا المهرجان المرموق، الذي يؤهل لجوائز البافتا في فئة الأفلام القصيرة.

وأوضح "مصطفى" أن الفيلم يشارك أيضا في المسابقة الرسمية لمهرجان "دربان السينمائي الدولي" في دورته الـ 41 بجنوب افريقيا، والتي تقام خلال الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر الحالي.

"حنة ورد" من تأليف محمد منصور، وبطولة هاجر محمود ومارينا فيكتور وحليمة وورد وعماد غنيم، وإنتاج صفي الدين محمود وشريف فتحي، وتدور أحداثه حول "حليمة" وهى امرأة سودانية تعيش في مصر تعمل "حنانة"، ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف، تذهب إلى حفلة حنة في أحد المناطق الشعبية بجوار أهرامات الجيزة للقيام بعملها وإعداد العروس بصحبة ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات، والتي تتجول داخل الشقة، وتستكشف المكان بفضول الأطفال.