تعاني الكثير من االفتيات من تعرض بشرتها للتقشر بشكل مستمر، واالتي غالبا ما تحدث نتيجة فقدان البشرة للكثير من المياه؛ إذ تقول أخصائية الأمراض الجلدية؛ سبرينج سترت، إن أي حالة جلدية تسبب الالتهاب ستؤدي إلى التقشير، وبخاصة إذا كان لديك أي رد فعل أو طفح جلدي.

وتقدم سترت أهم الأسباب التي تؤدي إلى تقشر البشرة، وفقا لموقع "وومنز هيلث" الخاص بالمرأة.

1ـ حروق الشمس

تقول أخصائية الجلدية إن كثرة التعرض للشمس يؤدي إلى تقشير البشرة؛ وذلك لأن هناك آلية مصممة للتخلص من الخلايا الميتة، لتجديد الطبقة العليا من بشرتك.

ويشير الخبراء إلى أنه من الأفضل إجراء اختبار للبشرة قبل استخدام أي منتجات؛ للتأكد من أنها لا تسبب حساسية للبشرة.

2ـ جفاف الجلد

تميل البشرة إلى الجفاف حينما تتجرد من الزيوت الطبيعية الموجودة بها، أو بسبب الطقس والبيئة منخفضة الرطوبة، ولذا عليك التأكد من أن روتين العناية ببشرتك يتضمن ترطيبا منتظما.

كما أن التقشير المنتظم يقاوم التقشر بطريقة رئيسية؛ إذ تقول سونيا باترا؛ طبيبة الأمراض الجلدية إن المقشرات الفيزيائية يمكن أن تساعد على تخليص الجلد من الخلايا الميتة التي يمكن أن تسبب تقشرًا وتمنع الرطوبة من الوصول إليها، لأنها تساعد في تعزيز دوران الخلايا وتقليل التقشير.

وتوضح أنه لا بد أن يكون التقشير مرة أو مرتين في الأسبوع؛ لأن المبالغة فيه تزيد من التهيج، وتشمل الطرق الأخرى لوقف تقشر الجلد تجنب الاستحمام بالماء الساخن؛ لأنه يجفف الجلد والترطيب كلما شعرت بجفاف بشرتك.

3ـ الأكزيما

عندما يأتي التقشير مصحوبًا بحكة في الجلد، فقد تكون مصابًا بالإكزيما؛ حيث يقول الدكتور لينكنز إن الأكزيما ناتجة عن استعداد وراثي للجلد لا يصلح نفسه بشكل صحيح، والأفضل استخدام منتج يعتمد على الفازلين ليحمي البشرة من العوامل الجوية.

4ـ الصدفية

الصدفية هي حالة جلدية تظهر على شكل دوائر فضية وتؤثر على المرفقين والركبتين، وتسبب الحكة والتقشير، وفي حين أنه قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كنت مصابا بها أو مجرد بشرة جافة، فإن أي طفح جلدي دائم لا يتحسن مع الترطيب المنتظم يجب أن تستعين بوصفة طبية.

5ـ منتجات العناية بالبشرة الخاطئة

تقول الدكتور باترا إن الروائح والألوان المضافة إلى المنتجات، مثل المنظفات والمرطبات أو حتى منظفات الغسيل، يمكن أن تهيج الجلد، موضحة أن استخدام منتجات لطيفة ومضادة للحساسية يمكن أن تقلل الالتهاب والتقشر.

وتابعت أن استخدام الزبادي يعد آمنا للبشرة؛ لأنه مصدر طبيعي لحمض اللاكتيك، والذي يساعد في تجدد الخلايا، كما يعمل على تنعيم البشرة وتغذيتها.

6ـ التهاب الجلد التماسي

وتقول: "يمكن أن يؤدي التهاب الجلد التماسي؛ وهو طفح جلدي مصحوبا باحمرار شديد، إلى التقشير عندما يواجه شخص ما مادة مسببة للحساسية في بيئته".

ونظرًا لأن الطفح الجلدي يبدو متشابهًا سواء كان ناتجًا عن لمس شيء يسببه، أو رش العطر الجديد، فقد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان ناتجًا عن التهاب الجلد التماسي أم لا، ولذا من الأفضل مراجعة طبيب الأمراض الجلدية.