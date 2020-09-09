جلسة لحكومة ولاية بافاريا بمشاركة ميركل

كشفت حكومة ولاية بافاريا الألمانية، أن تكلفة الجلسة التي عقدتها في جزيرة هيرنشيمزيه، بحضور المستشارة أنجيلا ميركل، قاربت 120 ألف يورو.



جاء ذلك في رد من الحكومة البافارية على استجواب من حزب البديل من أجل ألمانيا.



وقال فلوريان هيرمان، رئيس ديوان رئيس حكومة بافاريا، إن تكلفة الجلسة وصلت بالضبط إلى 117 ألفًا و780 يورو، مشيرًا إلى أن إجمالي المدفوع للسفينتين اللتين أقلتا الأعضاء إلى الجزيرة بلغ 4600 يورو.



كان ماركوس زودر، رئيس حكومة بافاريا، استقبل ميركل في الجزيرة في الرابع عشر من يونيو الماضي للمشاركة في جلسة الحكومة بالقصر الجديد هناك.



وأضافت الحكومة أنه نظرًا لأن الجزيرة أُغْلِقَتْ في ذلك اليوم أمام جميع الزائرين الآخرين، فإن هناك توقعات بتسجيل الإيرادات خسائر بقيمة نحو 7000 يورو.



واستعانت سلطات الولاية بنحو 270 شرطيًا لتأمين الجلسة وقد أمضى هؤلاء قرابة 2000 ساعة عمل؛ من أجل تأمين الحدث.



وقالت حكومة بافاريا إنها عقدت الجلسة في هذا المكان غير المعتاد لجلساتها "ليتناسب مع الشرف الكبير لمشاركة المستشارة"، وأيضا مع أهمية القضايا المطروحة.



ووصف زودر مشاركة ميركل في الجلسة بأنها إشارة مصالحة؛ نظرًا لتأثر العلاقة بين ميركل وبين حكومة الحزب المسيحي الاجتماعي، بشدة بسبب أزمة اللاجئين في 2015.