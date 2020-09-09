مزارعون بالمكسيك يسيطرون على سدين احتجاجا على معاهدة مع أمريكا

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قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الأربعاء، إن المزارعين المكسيكيين الذين يحتجون على معاهدة المياه لعام 1944 مع الولايات المتحدة سيطروا على سدين.

وأغلق المتظاهرون، أمس الثلاثاء، بوابات السدين الواقعين في ولاية تشيهواهوا المحاذية للولايات المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن جنود الحرس الوطني أطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق المزارعين المسلحين بالعصي الذين تجمعوا عند سد لا بوكيا في بلدية سان فرانسيسكو دي كونتشوس.

وذكر لوبيز أوبرادور أن الجنود غادروا أخيرا "لتجنب المواجهة".

ولم يذكر الرئيس السد الآخر الذي شهد احتجاجات.

وتنص معاهدة المياه لعام 1944 التي تنظم استخدام المياه من نهري كولورادو وريو جراندي على تسليم المكسيك حصص المياه للولايات المتحدة.

ويشير المزارعون إلى أن القيام بذلك العام الجاري سيتركهم بدون مياه كافية للموسم الزراعي، بعد هطول شحيح للأمطار.