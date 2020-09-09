 شركات الطيران تطالب أمريكا بوضع برتوكولات للكشف عن كورونا في المطارات - بوابة الشروق
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شركات الطيران تطالب أمريكا بوضع برتوكولات للكشف عن كورونا في المطارات

احدى المطارات - ارشيفية
احدى المطارات - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 11:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2020 - 11:06 م
طالب تحالف دولي لشركات الطيران ومنظمات طيران عالمية قادة الحكومة الأمريكية بالمساهمة في وضع برتوكولات عالمية للكشف عن فيروس كورونا المستجد في المطارات بهدف إنعاش حركة السفر العالمية التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.

وفي رسالة موجهة إلى ثلاثة وزراء في الحكومة الأمريكية طالبت 18 منظمة دولية للطيران، الحكومة بوضع إطار عمل مقبول عالميا لبرتوكولات الكشف عن فيروس كورونا للمسافرين بالطائرات في العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى انهيار أعداد الركاب في مختلف خطوط الطيران في العالم منذ تفجر جائحة فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي، مما كبد شركات الطيران في العالم خسائر باهظة.

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