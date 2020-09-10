غيابات بالجملة في قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة نادي مصر

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة نادي مصر، في المباراة التي ستُقام الجمعة المقبلة على ستاد الكلية الحربية، لحساب الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب كلا من محمد أنور للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، الحارس عماد السيد للإصابة بمزق في العضلة الأمامية، محمد الصباحي لأسباب فنية، الأوغندي إيمانويل أوكوي والتوجولي ويلسون أكابكو بسبب عدم وصولهم إلى البلاد.

كما يغيب إسلام جمال وكريم الديب للإيقاف بعد حصولهم على الإنذار الثالث في مباراة الفريق الأخيرة أمام مصر للمقاصة، بالإضافة إلى الليبي أنيس سلتو لعدم جاهزيته.

جاءت قائمة زعيم الثغر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي، عمرو خليل

خط الدفاع: السيد سالم، محمود رزق، صبري رحيل، مروان النجار، يوسف حسن، أسامة العزب، محمود شعبان

خط الوسط: نور السيد، خالد الغندور، عبد الغني محمد، مروان عطية، أحمد راشد، عمر الميداني، رزاق سيسيه، أحمد حجي، أحمد رفعت، أحمد نبيل «مانجا»، هشام محمد

خط الهجوم: أيمن غباشي، خالد قمر

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 35 نقطة من 8 فوز، 11 تعادل و5 هزائم.