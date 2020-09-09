تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع، فيما تراجع متوسط سعر اليورو ليسجل 18.56 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني نحو 20.52 جنيه للشراء و21.65 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية استقر الريال السعودي 4.19 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وارتفع الدينار الكويتي ليسجل 51.45 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار العملات في البنك الأهلي، حيث استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي بنحو قرش واحد ليصل إلى 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

وتراجع سعر اليورو نحو 6 قروش ليصل إلى 18.51 جنيه، 18.67 جنيه، وسجل الجنيه لإسترليني أمام الجنيه 20.35 جنيه للشراء، و 20.59 جنيه للبيع مقابل 20.67 جنيه للشراء و21.87 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الريال السعودي عند 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، فيما تراجع الدينار الكويتي ليسجل 49.07 جنيه للشراء و51.81 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقرت أسعار العملات، حيث سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، وانخفض سعر اليورو ليسجل 18.51 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع، كما سجل الإسترليني ليسجل 20.37 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وتراجع الدينار الكويتي ليسجل 49.07 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع.