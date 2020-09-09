احتفل فريق عمل قناة نايل سينما بإطلاق باقة برامجية جديدة في 15 سبتمبر الجاري، وذلك من خلال لقاء صحفي نطمته إدارة القناة، في كافيتريا الدور السابع بمبنى الهيئة الوطنية للإعلام، وبحضور عدد من قيادات العمل الإعلامي بقطاع القنوات المتخصصة.

وكشف السيناريست سيد فؤاد، رئيس قناة نايل سينما، عن الملامج الرئيسية للبرامج الجديدة، موضحًا أنها تأتي في إطار خطة تطوير المستمر في القنوات المتخصصة برئاسة المخرج أسامة البهنسي، والتي تتناول شكل ومضمون شاشة المتخصصة.

وقالت المخرجة سماح مصطفى، منسق عام القناة، إن برامج نايل سينما الجديدة تراعي الجمع بين المتعة والتسلسة والتثقيف السينمائي، وهو ما يميز نايل سينما بين القنوات العربية.

الفن السابع

اختارت إدارة نايل سينما اسم "الفن السابع"، للبرنامج الذي يقدم لأول مرة على شاشة ماسبيرو والإعلام العربي حلقات خاصة عن سينما عالمية، مغايرة لما تقدمه هوليوود وبوليوود، ومنها السينما الكورية والصينية وسينما الدول الأوربية، إضافة إلى السينما الإفريقية واللاتينية، والتجارب السينمائية الواعدة في المنطقة العربية، والبرنامج من إعداد محمود عبود وسيد شعبان ورانيا حمدان، وإخراج مصطفى إدريسن وتقديم شريف نور الدين ومروة السيد، وفريق الإنتاج يضم أحمد حسن وأحمد حجاج وأحمد فهمي، وتنسيق فني هناء عبد الدايم ويعرض البرنامج في العشرة مساء السبت من كل أسبوع.

ويقول عنه سيد فؤاد رئيس القناة إنه برنامجًا يعيد للتليفزيون المصري ذكريات أعمال عظيمة تناولت الثقافة السينمائية حول العالم مثل نادي السينما وأوسكار وغيرها.

وأشار المذيع شريف نور الدين، مقدم البرنامج، إلى النافذة الجديدة التي تفتحها نايل سينما أمام مشاهديها؛ للتعرف على ثقافات مختلفة عبر أفلام من دول الشرق والغرب، خاصة السينما الفرنسية التي يحبها.

وأوضحت مروة السيد، مقدمة البرنامج، أن حلقات "الفن السابع" يقدم أفلامًا من كل الدنيا، وسيستمتع المشاهد باكتشاف هذا العالم.

غاوي أفلام

تقدم نايل سينما في الرابعة والنصف بعد ظهر الأحد من كل أسبوع، حوارًا سينمائيًا يتناول فيه البرنامج واحدًا من الأفلام القديمة، والتي يعيد البرنامج اكتشافها من خلال استعراض كواليس الفيلم، وما تم نشره عنه وقت عرضه لأول مرة، وفتح حوار عبر التليفون والسوشيال ميديا حول الفيلم وأهم مشاهده، من خلال مشاركات الجمهور وإجراء حوارات مع نقاد وسينمائيين عن هذا العمل، والبرنامج إعداد مروة حربي ومحمود عبود ورباب العقيد، وتقديم مرو السيد وشريف نور، وإخراج محمود عمارة وداليا سالم، فيما يضم فريق الإنتاج أحمد حسن وأحمد حجاج وأحمد رفاعي، وتنسيق فني لوليد عبد القادر.

وقالت المعدة مروة حربي، عن برنامجها، إنه لن يقف عن حد تقديم المعلومات الخاصة بنجوم الفيلم وصناعه، ولكن هناك فريق بحث يعمل دائمًا على اكتشاف الجديد عن الفيلم وكواليسه، وأحلى مشهد في العمل، وحكايات ارتبطت به وبنجومه، وأشياء أخرى نطرحها للنقاش وسيعرفها المشاهد لأول مرة من خلال البرنامج.

وصرح منسق البرنامج، وليد عبد القادر، بأنه برنامج مختلف تمامًا عما تقدمه أي قناة أخرى فهو برنامج تفاعلي يشارك فيه الجمهور عبر الاتصالات التليفونية أو السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت يحمل قدر كبير من المتعة عبر اللقطات التي يختارها، والقصص التي يكشف عنها لأول مرة من كواليس سينما الأبيض والأسود وما بعدها.

المهرجان

هو اسم البرنامج الجديد الذي تقدمه نايل سينما في خريطتها الجديدة، وهو برنامج يتناول المهرجانات العريقة في العالم كله، وذلك من خلال حلقات تجمع بين التسجيلي والحواري، يستعرض السمات المميزة لكل مهرجان، ويذاع في العاشرة من مساء الجمعة من كل أسبوع.

البرنامج من إعداد منى عمري ومروة حربي، وتقديم رباب الشريف، وإخراج هناء عبد الدايم وكريم سمير وداليا سالم، ويضم فريق الإنتاج كلًا من أحمد حسن وشريف صلاح، وتنسيق فني لهشام بيبرس.

ويري منسق البرنامج هشام بيبرس، أن أهم ما يميز نايل سينما أنها القناة العربية الأكثر تواجدًا في المهرجانات العالمية، وهي القناة الوحيدة التي تفتح مساحات كبيرة لنقل فعاليات المهرجانات على الهواء مباشرة، ومن هنا جاءت فكرة البرنامج الذي يغطي تلك المساحة في ظل أزمة توقف المهرجانات بسبب فيروس كورونا.

سينما أخرى

طورت نايل سينما برنامج "سينما أخرى" ضمن خطة إعادة صياغة برامجها القديمة، وبعد نجاح البرنامج الذي كان معنيًا بعرض الأفلام القصيرة والتسجيلية للسينمائيين المصريين، ولكن في فترة الحظر الصحي بسبب فيروس كورونا، طور القائمون على البرنامج أدواته بفتح قنوات اتصال عبر تطبيقات "سكايب" و"زووم"، وهو ما أتاح الاتصال بالسينمائيين المصريين في الخارج وإجراء حوارت معهم عن تجاربهم السينمائية، وعرض بعض أفلامهم، كذلك التواصل مع مخرجين عرب، وأجانب عبر هذه التطبيقات، وهو الشكل الجديد الذي تم اعتماده للبرنامج في دورته الجديدة.

البرنامج إعداد منى عمري ومحمود عبود، وإخراج منى أحمد وإيمان الشرقاوي، وتقديم رباب الشريف، وتنسيق عام لوليد عبد القادر، ويذاع في العاشرة مساء الأحد من كل أسبوع.

سينما نيوز

اختارت القناة "سينما نيوز" عنوانًا النشرة السينمائية التي تقدمها أسبوعيًا، وتعرض فيها ما تتداوله المواقع السينمائية المتخصصة أخبار أحدث الأفلام وبورصة النجوم حول العالم، وأعلى الإيرادات، إضافة إلى تتبع أخبار النجوم عبر السوشيال ميديا.

كلوز أب

يستمر عرض برنامج "كلوز أب" باعتباره أحد البرامج الأساسية على شاشة القناة، وتعتمد فكرته على الاقتراب من جوهر الفنان، والتعرف على جوانب أخرى في حياته بعيدًا عن الشاشة، وذلك ضمن حوار بين الفن والحياة الخاصة، والبرنامج تقدمه الإعلامية إنجي علي بالتبادل مع الإعلامي شريف نور الدين.